Contrecoeur a du talent: artistes recherchés!

Crédit photo : iStock

La Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur cherche à connaître les talents des citoyens de Contrecœur et de la région proche. Différentes occasions se présenteront tout au long de l’année pour mettre en valeur les artistes et les talents des résidents locaux et c’est pourquoi cet avis de recherche est lancé. Vous êtes chanteur ou danseur? Vous jouez de la musique ou des tours de magie? Vous faites partie d’un groupe de musique ou d’une troupe de cirque, faites-nous signe! Si cet avis de recherche vous interpelle, nous vous invitons à suivre ce lien https://350contrecoeur.typeform.com/to/wvuXzc et à répondre aux quelques questions du formulaire. Vous pouvez aussi envoyer un message à info@350Contrecoeur.ca

Pour en savoir plus sur les festivités de l’année 2018, les citoyennes et les citoyens peuvent consulter le site internet www.350contrecoeur.ca ou s’abonner au fil d’information Facebook : www.facebook.com/350Contrecoeur/