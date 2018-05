Contrat de travail de 8 ans avec le personnel  col blanc et cadre à Boucherville

Crédit photo : Ville de Boucherville

La Ville de Boucherville et son personnel col blanc (employés de bureau, techniciens et professionnels) ont signé hier un nouveau contrat de travail pour les 8 prochaines années à compter de 2018. Les travaux relatifs à la négociation aux fins de renouvellement de cette convention ont débuté en septembre 2017, quelques mois avant qu’elle vienne à échéance, et se sont déroulés sur une quinzaine de séances. L’entente de principe intervenue a été acceptée à 81,5% lors de l’assemblée spéciale locale des salariés cols blancs survenue le 4 avril dernier.

Cette nouvelle convention collective prévoit notamment une majoration de l’échelle salariale globale de 16,25% sur 8 ans. De plus, des modalités de flexibilité quant aux horaires de travail pour les statuts d’employés et fonctions éligibles ont été ajoutées, et ce, sans diminution de la prestation de travail ni modification quant à l’offre de service aux citoyens.

« Les négociations de la nouvelle convention collective se sont faites dans le respect, l’écoute et le souci de maintenir l’horaire de travail et la qualité des services offerts aux citoyens. Je suis satisfait du déroulement des négociations dont le résultat est bénéfique à l’ensemble des parties », s’est exprimé Jean Martel, maire de Boucherville.

Rappelons que la première convention collective applicable au personnel col blanc de la Ville de Boucherville depuis sa reconstitution venait à échéance au 31 décembre 2015 et avait été prolongée pour deux années additionnelles. Cette période de prolongement a pris fin le 31 décembre dernier.

Par ailleurs, la Ville de Boucherville a également renouvelé le protocole des conditions de travail du personnel cadre pour une période de 8 ans, ce dernier étant également venu à échéance au 31 décembre 2017.

(Source : Ville de Boucherville)