Contempler la nature dans les photographies de Denis Hunter

Crédit photo : Denis Hunter

Le photographe Denis Hunter dévoile une quarantaine de clichés présentant son attrait pour la nature et les paysages à la nouvelle exposition en cours à la Galerie Vincent-d’Indy. Ce résident de Boucherville aime faire de la randonnée pédestre en Montérégie et ailleurs au Québec. Il s’est même permis un voyage à Terre-Neuve pour s’adonner à ce type d’exercice. Cette activité lui sert de prétexte pour apporter son matériel, c’est-à-dire deux caméras munies d’objectif à focale fixe qu’il utilise dès qu’il contemple une scène inspirante.

Sous le thème Eau et imaginaire, l’exposition rassemble essentiellement des paysages d’endroits où la nature parle. Le photographe désire montrer le monde tel qu’il a été au départ, sans artifice, sans trace de l’empreinte humaine. Son but ultime : faire voir la beauté en son essence la plus pure. « Mon travail est une activité solitaire qui requiert beaucoup de patience », confie-t-il.

L’élément eau demeure omniprésent dans ses oeuvres, tel un fil conducteur. Les photographies regroupées à cette exposition dont la moitié sont en noir et blanc représentent la quintessence du contenu de son portefolio. Elles sont le résultat de dix ans de travail.

Issu d’une famille dans laquelle les arts occupaient une place prépondérante, M. Hunter s’est adonné à la photographie durant sa jeunesse comme passe-temps. Avec l’arrivée du numérique au début de la décennie précédente, il a acquis une caméra pourvue de cette technologie et a développé un nouvel intérêt pour cette forme d’expression parfois désignée comme le huitième art. Cette même année, lors d’un voyage au Nouveau-Brunswick, durant ses vacances, il s’est découvert une passion pour photographier des paysages. Cette fascination pour la nature s’est poursuivie tout au long des années qui ont suivi. L’exposition présentée à la Galerie Vincent-d’Indy jusqu’au 25 novembre est la deuxième qu’il propose. La première remonte à la fin de 2017.

Vernissage le dimanche 4 novembre, à 13 h