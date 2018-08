Consultations citoyennes à Calixa-Lavallée et Contrecœur

La parole est donnée aux citoyens lors des élections provinciales qui approchent à grands pas, mais cela n’arrive toutefois qu’aux quatre ans. Par contre, les municipalités s’enquièrent régulièrement des opinions de leurs citoyens et c’est particulièrement le cas à Calixa-Lavallée et Contrecœur qui désirent avoir l’avis de leur population dans certains dossiers précis.

À Calixa-Lavallée, la Municipalité a annoncé qu’elle procèdera à la consultation de ses citoyens concernant la mise sur pied éventuelle d’un événement annuel rassembleur mettant en valeur ses attraits. À cet effet, un sondage sera transmis aux citoyens par la poste de façon à recueillir un premier son de cloche et de permettre une meilleure préparation de la séance de consultation qui suivra. On indique qu’il sera aussi possible de compléter le sondage en ligne sur leur site web: www.calixa-lavallee.ca.

Une séance de consultation à l’intention des citoyens sera également tenue le 26 septembre prochain, à 19 h, à la salle communautaire de la mairie et les responsables feront par la suite rapport aux citoyens des résultats de la consultation.

Soulignons que la petite municipalité d’un peu plus de 500 âmes ne manque justement pas d’attraits, car elle a l’honneur de faire partie de l’Association des plus beaux villages du Québec. On précise à ce sujet que Calixa-Lavallée est représentatif du peuplement du territoire du XVIIe au XIXe siècle avec plusieurs ensembles agricoles anciens de grand intérêt. Le rang de la Beauce regroupe une concentration exceptionnelle de maisons en pierre du XVIIIe siècle très bien conservées. On peut y admirer l’église en pierre Sainte-Théodosie construite en 1890 par l’architecte Victor Roy et les environs se prêtent admirablement au cyclotourisme, avec ses chemins ombragés et ses produits du terroir.

Nouveau parc Amable-Marion

Pour sa part, le conseil municipal de la Ville de Contrecœur invite toute la population à participer à une consultation publique portant sur l’aménagement du nouveau parc Amable-Marion, situé près des rues Olivier-Gloutnez et Thomas-Valiquet.

« Nous avons à cœur les besoins des citoyens de Contrecœur; c’est pourquoi nous souhaitons leur offrir cette tribune afin qu’ils puissent venir exprimer leurs préoccupations et propositions », a mentionné par voie de communiqué la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.

La Ville veut savoir quelles sont les motivations des citoyens pour aller dans un parc : s’y rendent-ils seuls, entre amis ou en famille? Comment s’y déplacent-ils? Quelles activités ou quels services aimeraient-ils y retrouver?

Cette consultation citoyenne se déroulera au Centre multifonctionnel le 5 septembre prochain, à 19 h.