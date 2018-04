Consultation publique sur le projet de plan d’engagement vers la réussite de la CSP

Le Conseil des commissaires lance une démarche de consultation auprès de la population du territoire de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) afin d’obtenir les avis sur son projet de Plan d’engagement vers la réussite – Tous Patriotes vers la réussite 2018-2022. Les personnes et organismes intéressés ont jusqu’au 3 mai 2018 16 h pour transmettre leur point de vue par écrit à la CSP.

Rappelons que le Plan d’engagement vers la réussite est le résultat d’un vaste exercice de collaboration entrepris en août 2016 en vue d’adopter un outil de planification et d’amélioration qui guidera l’organisation pour le futur en cohérence avec les encadrements du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Tous les détails liés à la démarche de consultation entreprise par la CSP ainsi que le document de consultation officiel sont disponibles sur csp.ca.

la consultation publique

Jusqu’au 3 mai 2018, les participants sont invités à transmettre un avis écrit par courriel à direction.generale@csp.qc.ca.

Après analyse des avis reçus, les membres du Conseil des commissaires adopteront le Plan d’engagement vers la réussite lors de la séance du Conseil des commissaires du 5 juin 2018. Il sera par la suite transmis pour approbation au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

(Source : Commission scolaire des Patriotes)