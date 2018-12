Consultation citoyenne pour une planification stratégique à Verchères

Crédit photo : iStock

Lors de l’Assemblée du conseil du 3 décembre dernier, le Conseil municipal a annoncé la réalisation d’un exercice de consultation citoyenne à l’hiver 2019. Afin de mettre en place cet exercice, la Municipalité a fait appel au Club de Consultation en Management de HEC Montréal. Ce processus permettra de prendre le pouls de la population sur différents sujets importants concernant la Municipalité de Verchères.

Les citoyens sont présentement appelés à déposer leur candidature pour prendre part à cette journée de consultation qui se déroulera le 23 février 2019. Le formulaire « appel à la candidature » est disponible sur le site Internet de Verchères (ville.vercheres.qc.ca). Il est prioritaire pour le Conseil municipal que les candidats sélectionnés pour l’exercice forment un groupe représentatif des différentes couches de la population.

« Le Conseil municipal est vraiment emballé par la mise en place de ce projet de consultation. S’assurer que nos décisions représentent les priorités de nos concitoyens est un enjeu plus qu’important pour nous. Le fait de compter sur l’expertise de HEC Montréal et de collaborer avec une équipe d’étudiants pluridisciplinaires est sans aucun doute un atout pour l’élaboration de cette consultation », a déclaré Alexandre Bélisle, maire de Verchères.

« Nous sommes fiers de pouvoir mettre nos compétences à profit et d’apporter de nouvelles visions sur ce projet. C’est pour nous l’opportunité de donner la parole aux citoyens. Dotés de compétences dans différents domaines et d’une grande motivation, nous œuvrons à apporter à ce projet une véritable valeur ajoutée », a souligné la porte-parole de l’équipe de travail.

La Municipalité de Verchères rappelle à ses citoyens qu’ils ont jusqu’au 21 décembre 2018 pour déposer leur candidature, afin de prendre part à la consultation citoyenne de planification stratégique se déroulant le 23 février 2019.