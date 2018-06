Construction d’une piste cyclable au pourtour de la pente à glisser à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie informe les citoyens qu’elle entreprend des travaux de construction d’une piste cyclopédestre au pourtour de la pente à glisser, dans le parc Armand-Frappier.

Ces travaux, qui s’échelonneront sur environ trois semaines, visent à réaménager le tronçon de la piste fermé lors de la construction de la troisième glace à l’aréna, en plus de le prolonger pour permettre aux usagers de se rendre jusqu’à l’intersection du boulevard Armand-Frappier et du chemin du Fer-à-Cheval.

Durant le chantier, des camions circuleront dans la pente à glisser en y accédant par la rue de Normandie et par le stationnement de l’aréna. Pour des raisons de sécurité, cet espace sera donc fermé au public jusqu’à la fin des travaux.

Cinéma en plein air relocalisé temporairement

Par conséquent, les séances de projection de films en plein air prévues les mardis 3, 10 et 17 juillet seront déplacées au parc de la Coulée, situé au 699, rue de la Coulée. Les représentations du 31 juillet et du 7 août se tiendront à la pente à glisser comme à l’habitude.