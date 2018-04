Consommation responsable de l’eau potable: les citoyens de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable parmi les meilleurs au Québec!

Saviez-vous que le fait de tirer la chasse d’eau de la toilette coûte 3 000 $ par jour? Ce chiffre peut faire sursauter avec raison, mais il est bien réel; il faut juste le mettre en perspective car la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable (RIEP) dessert près de 65 000 personnes. Si tout le monde tire la chasse en moyenne quatre fois par jour, il en « coûtera » 3 000 $ pour traiter toute cette eau…

Les citoyens de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable sont très conscients de l’importance de cette ressource et ils savent bien qu’il faut adopter de bonnes habitudes de consommation. À ce sujet, il faut d’ailleurs souligner que la consommation par habitant dans ces trois municipalités est l’une des meilleures au Québec, soit 393 litres par jour, devant les Sherbrookois qui sont au troisième rang provincial avec 395 litres par jour.

« Ce sont de bons résultats, mais ce n’est pas suffisant. Il faut se comparer aux meilleurs au Canada et aussi en France, a souligné avec le sourire Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et deuxième vice-présidente de la RIEP.

Et il y a des chances que les citoyens soient « meilleurs » à ce chapitre car la consommation ne cesse de diminuer d’année en année : elle était de 417 litres par jour en moyenne par habitant sur le territoire en 2016 et elle est descendue à 393 l/j en 2017,

Il est à noter que l’eau potable traitée par le Régie intermunicipale est d’excellente qualité si l’on se fie aux analyses effectuées régulièrement. Selon le directeur, Patrick Morin, l’eau du robinet serait de qualité égale et dans certains cas même supérieure à l’eau embouteillée.

Quatre capsules ludiques

Afin de rappeler aux citoyens de consommer cette ressource de façon responsable, le président de la RIEP et maire de Saint-Amable, Stéphane Williams, a précisé que quatre capsules vidéo permettront de démystifier en quoi consiste le traitement de l’eau potable et de sensibiliser les gens à leur consommation dans la salle de bain, le jardin ou encore dans la cuisine.

Ces capsules, réalisées par l’entreprise julievilloise Les femmes tournent, offriront à la fois une perspective du coût financier et du coût environnemental au consommateur, tout en lui proposant des trucs et astuces simples pour économiser cette précieuse ressource.

La campagne « Soyons pros de l’eau », lancée l’année dernière, présentait quatre grandes thématiques qui seront reprises également pour la saison 2018, soit réparons les fuites de robinet; évitons de laisser couler l’eau inutilement; respectons les heures d’arrosage; récupérons l’eau de pluie pour nos fleurs et nos potagers.

Notons en terminant que les citoyens peuvent retrouver toute l’information et les capsules vidéo de la campagne sous #prodeleau sur les réseau sociaux et sur les sites Internet des trois municipalités.

Saviez-vous que?

• Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d’eau au monde. Ils utilisent 70 % plus d’eau que les Ontariens et 40 % plus que la moyenne des Canadiens.

• La consommation d’eau potable peut doubler durant la période estivale, ce qui fait pression sur nos ressources en eau et sur les infrastructures de traitement.

• Prendre une douche de 10 minutes peut représenter 80 litres d’eau potable. En un an, une famille de quatre personnes peut donc utiliser plus de 118 000 litres d’eau, uniquement pour les douches. C’est l’équivalent de près de 3 piscines!

• Les modèles de toilette de plus de 10 ans utilisent environ 13 litres d’eau potable par chasse. Pour une famille de quatre personnes, en une semaine d’utilisation, c’est environ 728 litres d’eau potable envoyés à l’égout.

• Un gazon jaune n’est pas un gazon mort! En cas de sécheresse, la pelouse entre en état de dormance afin de préserver l’eau nécessaire à ses racines.

• Laver votre voiture au boyau d’arrosage peut utiliser près de 400 litres d’eau. À raison d’un lavage par semaine, l’eau utilisée en un an pourrait remplir 63 bains!

• Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente près de 10 000 litres d’eau par année et une toilette qui fuit peut gaspiller jusqu’à 550 litres d’eau par jour.

• Un boyau d’arrosage peut débiter 1 000 litres d’eau à l’heure. C’est plus que ce qu’il n’en faut pour tirer 100 fois la chasse d’eau, remplir un spa, prendre 12 douches de 10 minutes, faire 50 cycles de lave-vaisselle ou 6 brassées de lavage.

• 13,7 % de l’utilisation intérieure résidentielle vient des fuites de toilette.

• 8 % de l’eau consommée dans une ville (donc de l’eau tarifée si on faisait payer les consommateurs) vient des fuites de toilettes. Si l’on considère que 58 % de l’eau consommée d’une ville est résidentielle, c’est 5% de l’eau produite qui passe dans les toilettes.

• Depuis le 29 avril 2014, il est interdit d’installer des toilettes de plus de 6 litres par chasse, des urinoirs à réservoir de chasse automatique et des urinoirs de plus de 1,9 litre par chasse.