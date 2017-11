Des conseils pour prévenir les fraudes lors du porte à porte

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) tient à rappeler aux citoyens du territoire qu’il dessert l’importance d’être vigilant lors de sollicitation à domicile.

Il est possible de se protéger en adoptant des habitudes simples et efficaces. Ces précautions peuvent dissuader un individu mal intentionné de commettre une fraude qui pourrait vous laisser dans une situation financière précaire.

Voici quelques conseils efficaces :

• Si quelqu’un se présente à votre porte, exigez des pièces d’identité ainsi qu’une preuve que cette personne possède un permis de sollicitation délivré par la ville. Le SPAL vous rappelle qu’il est interdit de faire de la sollicitation sans permis dans l’agglomération de Longueuil. Vous n’avez pas à laisser entrer qui que ce soit dans votre domicile et cette personne doit partir si vous le lui demandez.

• Si le produit que vend un représentant vous intéresse, prenez le temps de vous informer sur l’entreprise qu’il représente et sur son offre avant de payer quoi que ce soit.

• Si vous avez des questions au sujet d’un vendeur qui se présente à votre porte, communiquez avec le Bureau de la concurrence, votre bureau d’information aux consommateurs local ou provincial ou avec le bureau d’éthique commerciale de votre province ou territoire,.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter LE PETIT LIVRE NOIR DE LA FRAUDE. http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.Nsf/vwapj/Little-Black-Book-Scams-f.pdf/$file/LittleBlack-Book-Scams-f.pdf

Si vous êtes victime d’un acte criminel, nous vous invitons à rapporter le crime le plus rapidement possible en composant le 911.