Le conseiller Mario Lemay désigné maire suppléant de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Lors de l’assemblée publique du 21 novembre dernier, le conseil municipal de Sainte-Julie a nommé le conseiller Mario Lemay au poste de maire suppléant pour les mois de novembre et décembre 2017 ainsi que janvier 2018.

Conseiller municipal du district du Vieux-Village depuis 1996, M. Lemay remplit également les mandats suivants

• Président de la Commission des finances;

• Membre du Comité consultatif d’urbanisme;

• Membre du Comité d’embellissement horticole;

• Membre du Comité de démolition;

• Membre du Comité de la politique culturelle;

• Représentant de la Ville à la MRC de Marguerite-D’Youville.

Rappelons que selon la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal est tenu de nommer un maire suppléant pour qu’il remplace la mairesse au besoin dans différentes activités.

« Monsieur Lemay est très impliqué dans notre communauté, en plus de servir ses citoyens comme conseiller municipal depuis six mandats. Son professionnalisme et son sens des affaires lui permettront d’occuper le rôle de maire suppléant de façon remarquable », a déclaré la mairesse, Mme Suzanne Roy. Elle a également profité de l’occasion pour remercier le conseiller André Lemay qui a oeuvré à titre de maire suppléant dans les mois précédents.