Le conseil municipal sonde les Varennois : Imaginons notre ville de demain

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est heureux d’annoncer qu’il mènera une vaste consultation auprès des citoyens par l’intermédiaire d’un sondage du 28 mai au 17 juin prochain.

Sous le thème Imaginons notre ville de demain, les Varennois seront invités à identifier les prochains enjeux et à transmettre leurs préoccupations aux élus. L’administration municipale souhaite, dans un premier temps, mesurer la satisfaction des citoyens à l’égard des services, des activités et des infrastructures actuels, soit Ma ville aujourd’hui. Une portion du sondage est ensuite consacrée à l’identification des priorités pour les prochaines années, Ma ville de demain.

Le questionnaire, qui comporte un total de cinquante questions, sera disponible en ligne sur la page d’accueil du site Internet de la Ville à l’adresse www.ville.varennes.qc.ca . Les citoyens qui n’ont pas accès à Internet seront invités à se procurer une version papier qui sera déposée dans les bâtiments municipaux suivants : l’hôtel de ville, la bibliothèque, le centre communautaire et le complexe aquatique. Des boîtes de retour scellées seront aussi placées dans ces lieux.

« Au cours des dernières années, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour assurer un milieu de vie de qualité aux citoyens. Avec l’objectif de poursuivre sur cette lancée, nous demandons aux gens de participer en grand nombre car leurs réponses auront un impact sur l’avenir et le bien-être de notre communauté », affirme le maire Martin Damphousse.