Le conseil municipal décerne les Mérites Varennes en fleurs 2017

Crédit photo : Courtoisie

Les élus municipaux soulignaient lundi dernier le travail des citoyens qui ont obtenu des Mérites Varennes en fleurs 2017. Il s’agit d’un prix qui reconnaît l’effort remarquable des Varennois qui participent au fleurissement de leur environnement.

En félicitant les récipiendaires, le maire Martin Damphousse a affirmé que « le conseil municipal est heureux de récompenser les propriétaires varennois qui contribuent à rendre notre ville belle et accueillante ». Le maire a également tenu à remercier le Centre Jardin de Varennes qui offre des certificats cadeau à titre de commanditaire de l’événement.

En guise de reconnaissance pour les propriétaires de résidences et de commerces qui ont su mettre en valeur leurs aménagements paysagers au cours de l’été, le maire a attribué sept plaques souvenirs montrant les propriétés.

Les certificats cadeau du Centre Jardin Varennes ont également été offerts aux récipiendaires. Il s’agit de montants de 500 $, 300 $, 200 $ selon l’ordre des mérites et de 100 $ pour une mention spéciale.

Les récipiendaires sont les suivants :

Pour la catégorie Maison en fleurs

1er prix : Madame Linda Sarrazin

Monsieur Pierre Millette

1956, rue Labadie

2e prix : Madame Nancy Coulombe

Monsieur François Doucet

80, rue des Bordages

3e prix : Madame Michèle Boisvert

Monsieur Martin Côté

39, rue des Embruns

Pour la catégorie Commerce en fleurs

1er prix : Galeries Varennes

2020, boul. René-Gaultier

2e prix : Monsieur Pierre Lessard

1950, boul. René-Gaultier

3e prix : Monsieur Éric Drapeau

1567, boulevard Lionel-Boulet

Une mention spéciale a été décernée à Monsieur Germain Dumont, 194, rue Provost, pour la qualité de ses aménagements paysagers.

Au cours du mois d’août dernier, toutes les propriétés et places d’affaires situées sur le territoire ont été évaluées en fonction de leurs aménagements visibles de la voie publique. Un jury, composé de l’horticultrice et de professionnels du Service des travaux publics, a porté son évaluation sur la biodiversité des végétaux, l’harmonie entre les couleurs, les textures, les matériaux utilisés, la propreté des lieux, l’aspect visuel et l’utilisation de l’espace.