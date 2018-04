Le conseil municipal de Varennes rend un hommage émouvant à Amélie Beaudet

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec honneur et émotion que le conseil municipal a rendu hommage à Amélie Beaudet, une citoyenne qui s’est démarquée dans le cadre de nombreux exploits au cours des derniers mois.

Grâce à sa discipline, son dynamisme et sa rigueur, Amélie Beaudet s’est méritée les honneurs suivants dans le cadre des Jeux olympiques spéciaux du Québec en 2017 : Athlète féminine de l’année en natation, région du Richelieu, Athlète féminine de l’année, toutes disciplines confondues (soccer, natation, athlétisme, ringuette), région du Richelieu, et elle s’est classée au second rang parmi les athlètes féminines au niveau provincial.

Du 28 mai au 1er juin prochain, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, Amélie Beaudet participera à une course à relais entre Montréal et Ottawa. Son objectif sera de sensibiliser la population à l’apport des personnes handicapées dans la société et de démontrer l’importance de côtoyer la différence. Il s’agit du projet la « Gang à Pandore », initié par la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal. Une épreuve spécialement organisée pour les personnes multi-handicaps, incluant la trisomie, les problématiques de mobilité physique et les non-voyants.

Comme chaque participant à cette course doit défrayer ses dépenses, le conseil municipal a offert à Amélie une bourse de 500 $. Il s’agit d’une décision unanime des élus et des membres du comité du Plan d’action pour les personnes handicapées de la Ville.

« Bravo et félicitations Amélie pour tes efforts et ta joie de vivre! Ton cheminement est exemplaire et tu es une inspiration pour notre communauté. Nous saluons ton père, ta soeur et également tes collègues de la Bibliothèque de Varennes. Nous tenons à te dire que nous sommes très heureux de te compter parmi nos employés à la Ville depuis 2011 », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Amélie Beaudet a aussi exposé publiquement ses talents de musicienne et d’auteur-compositrice. Dans le cadre de la Journée mondiale de la Trisomie, le 21 mars dernier, elle a publié une vidéo dans laquelle elle présente une de ses compositions. Amélie y accompagne au piano la chanteuse Marie-Michèle Bayard qui interprète une chanson inspirante livrée avec fierté.

Lien:https://www.facebook.com/AEAHBV/videos/1471135876348102/?q=h%C3%A9l%C3%A8ne%20gagn%C3%A9

Le conseil municipal a remis à Amélie Beaudet un certificat de reconnaissance officiel de la Ville de Varennes.