Le conseil municipal de Varennes rend hommage Daniel De Angelis

Crédit photo : Courtoisie

Lors de la séance publique qui se tenait le lundi 3 juillet dernier, le conseil municipal a rendu hommage à Daniel De Angelis. Il s’agit d’un citoyen varennois et athlète en judo qui s’est mérité le Prix Dollard-Morin/Action bénévole nationale et qui a été lauréat pour le prix Maurice qui rend hommage aux athlètes et artisans du sport dont les rêves d’excellence se sont réalisés.

Depuis ses débuts a titre d’entraineur de judo au club de Boucherville en 1983, monsieur De Angelis, qui est également directeur de l’école secondaire De Mortagne, a cumulé les postes au sein de Judo Québec, dont il a été le président. Responsable de la vérification de l’équipement lors du tournoi de sélection olympique Masters a Guadalajara, il a été́ le représentant de Judo Canada au Championnat panaméricain de La Havane et au Championnat canadien élite 8 de Montréal. Directeur pour la formation et la sélection des juges aux Championnats du monde de Kata de Gzira, il est aussi membre de la commission d’éducation et de coaching de la Fédération internationale de judo.

« Monsieur De Angelis, le conseil municipal tient à vous rendre hommage et vous offre encore ses plus sincères félicitations! Votre cheminement dans le domaine du sport est exemplaire et vous êtes une inspiration pour notre communauté », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Le conseil municipal a offert à monsieur De Angelis une oeuvre de l’artiste peintre Pierre Morin qui a pour titre « Rue Ste-Anne en mars ».