Le conseil municipal de Varennes rend hommage à Ian Gauthier

Crédit photo : Courtoisie

Lors de la séance publique qui se tenait le lundi 21 août dernier, le conseil municipal a rendu hommage à Ian Gauthier. Il s’agit d’un citoyen varennois et joueur de soccer qui s’est démarqué dans le cadre des Jeux olympiques spéciaux qui se déroulaient à Québec au début de l’été. Ian est le gardien de but des Cougars de la Vallée du Richelieu, une équipe formée de dix joueurs provenant de villes de la région. Ils se sont mérités les honneurs en remportant la grande finale dans la catégorie C.

« Bravo Ian ainsi qu’à ceux qui t’accompagnent ce soir, soit ton entraineur, Pierre Boily, et ton directeur de section, Serge Clavette. Le conseil municipal t’offre ses plus sincères félicitations! Tes exploits sportifs sont exemplaires et inspirants pour les Varennois », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Le maire a également tenu à souligner que Ian Gauthier pratique le hockey intérieur en compagnie de son entraîneur Pierre Boily en plus d’être impliqué bénévolement lors d’événements sportifs à Varennes, entre autres, auprès des associations des soccer et de hockey.

Le conseil municipal a remis à Ian Gauthier un certificat de reconnaissance officiel.