Le conseil municipal de Varennes encourage les jeunes à monter sur le podium de la réussite!

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal de Varennes a souligné les efforts de treize élèves varennois pour leur persévérance scolaire. Ces derniers ont été désignés par leur école respective pour s’être démarqué depuis le début de l’année.

« Les élus municipaux se font un devoir chaque année d’inciter les jeunes à la persévérance scolaire et de collaborer avec leurs écoles. En cette période de Jeux olympiques, imaginons que nos jeunes persévérants sont comme nos athlètes qui doivent s’entrainer longtemps et fournir beaucoup d’efforts pour réussir. Nous vous encourageons à monter sur le podium de la réussite scolaire! », a déclaré le maire de Varennes, Martin Damphousse.

Les Journées de la persévérance scolaire ont pour but de mobiliser et d’activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme.

« Félicitations aux élèves persévérants et merci aux professeurs ainsi qu’aux directions d’écoles qui s’unissent pour valoriser nos jeunes en les aidant à conserver le cap sur la réussite scolaire », a déclaré le conseiller municipal, Gaétan Marcil, qui est également commissaire scolaire à la Commission scolaire des Patriotes.

Au cours de la semaine, les conseillers municipaux ont visité les écoles primaires ainsi que l’école secondaire le Carrefour, afin de procéder à la remise des présents aux élèves désignés. En partenariat avec la Commission scolaire des Patriotes, le conseil municipal a offert douze bons d’achats de 50 $ échangeables au commerce La Procure Rive-Sud Inc. ainsi que douze dictionnaires, dont six offerts gracieusement par La Procure Rive-Sud Inc.

Voici la liste des gagnants :

École de la Source : Sarah Moscate et Raphaël Fournier, 6e année

École la Roseraie : Jaëlle Baril et Liam Alexandre, 6e année

École J.-P.-Labarre : Ryan Jutras 5e année, Léa Jodoin, 6e année et

Alexi Dufour -Tremblay, 4e année

École du Carrousel : Victor Saint-Germain et Marianne Goulet, 6e année

École Les Marguerite : Ismail Zouaghi et Sarah Pronovost 6 année

École secondaire le Carrefour : Solia Godard et Justin Labadie, 3e secondaire