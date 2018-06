Le Conseil des commissaires remet 43 bourses Lucie-Désilets à des élèves et établissements de la CSMV

Crédit photo : CSMV

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) a remis à des élèves et à des établissements, pour l’année scolaire 2017-2018, plus d’une quarantaine de bourses d’une valeur de 250 $ chacune, au cours d’une cérémonie de remise le 28 mai dernier. Elles totalisent un montant de 10 000 $.

Les établissements de chaque ordre d’enseignement ont pu soumettre la candidature d’élèves, de projets ou de réalisations au Comité des bourses du Conseil. Pour la dixième année consécutive, le Conseil des commissaires a offert notamment des bourses de 250 $ aux élèves pour leur persévérance scolaire. Le Conseil a également remis des bourses du même montant pour des projets ou réalisations reliés à la qualité du français, volet Écriture et slam-poésie. Il a aussi offert aux établissements des bourses d’une valeur de 250 $ chacune pour le volet des saines habitudes de vie. Enfin, depuis cinq ans, le Conseil remet des bourses de 250 $ pour le volet engagement communautaire.

Pour le volet relié à la qualité du français, Écriture et slam-poésie, le comité des bourses a reçu de nombreux textes la part des élèves. La commissaire responsable du comité, madame Denise Girard, a déclaré : « Les membres du comité des bourses ont été très impressionnés par la qualité des textes que les élèves nous ont fournis et par les sujets traités. Merci de vous être exprimé de cette façon et d’avoir été aussi généreux à travers vos textes ! ».

Ces remises de bourses ont plusieurs objectifs, notamment de promouvoir et de valoriser la maîtrise du français écrit et parlé dans toutes les disciplines, ou encore de stimuler et d’encourager les jeunes à persévérer et à poursuivre leurs études afin qu’ils puissent réaliser leurs projets d’avenir. Ces bourses ont également pour but d’appuyer les initiatives des écoles et des centres en matière d’engagement social, de mettre en relief les retombées des réalisations et de favoriser l’émergence de nouvelles habitudes de vie.

Lors de cette soirée, la présidente de la CSMV, madame Carole Lavallée, a tenu à souligner la grande préoccupation des commissaires pour la réussite scolaire : « Les commissaires prennent des décisions sur les orientations de la Commission scolaire en ce sens. Leur implication a aussi un volet concret et tangible par cette soirée de remise des bourses Lucie-Désilets où 10 000 $ sont distribués à des élèves et des établissements qui encouragent la persévérance scolaire, pour notre plus grande fierté. » Mme Lavallée a également tenu à féliciter les lauréats : « Bravo à tous les lauréats pour votre parcours et encore pour la mise en place de vos projets créatifs qui renforcent davantage les efforts vers la réussite scolaire ! »

Tous les établissements et centres pouvaient soumettre des projets au Conseil des commissaires. Les membres du comité des bourses du Conseil sont : mesdames Denise Girard, Catherine Pelletier, Diane Fournier, ainsi que messieurs Benoît Laganière, Yanick Cyr, Alain Riendeau, Bruno Marcoux et Nicolas Brosseau.

La liste complète des récipiendaires et les photos se retrouveront bientôt sur le site web au dans la section Vie démocratique, Conseil des commissaires et Bourses Lucie-Désilets.

(Source : CSMV)