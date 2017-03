Congédiement de 30 employés chez TM4 à Boucherville

Crédit photo : TM4

Le fabricant de systèmes de motorisation pour véhicules électriques TM4, de Boucherville, vient de remercier une trentaine d’employés dont six dirigeants. Filiale d’Hydro-Québec, l’entreprise abandonne le marché de l’automobile afin de se concentrer principalement sur l’industrie des camions et autobus qui s’avère plus rentable. Le directeur général de TM4 a d’ailleurs confirmé que le congédiement du groupe d’employés était essentiellement une décision économique.

Ce repositionnement entraîne le délaissement d’une des deux lignes de produits de la compagnie située dans la zone industrielle de la municipalité. En production depuis de nombreuses années, TM4 n’a pas obtenu le succès espéré auprès des principaux manufacturiers d’automobiles. En revanche, l’entreprise a progressé en ayant tablé sur les moteurs utilisés dans le transport collectif. À cet effet, elle a créé une coentreprise avec un manufacturier de Chine, Prestolite Electric Propulsion Systems, afin de se tailler une part de marché des autobus électriques au pays de l’Empire du Milieu. À ce chapitre, elle a obtenu 4% de ce marché et prévoit doubler ce chiffre cette année.

Au terme de ce licenciement, TM4 compte désormais à son emploi quelque 120 personnes. En laissant la ligne de produits pour voitures, elle s’attend à une rentabilité à compter de l’année prochaine.