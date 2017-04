Conférence Mon premier triathlon le 10 mai prochain à Boucherville

(Communiqué Ville de Boucherville)

Le 10 mai prochain, la Ville de Boucherville convie les personnes intéressées à une conférence intitulée Mon premier triathlon, animée par Isabelle Creusot de Triathlon Québec.

C’est votre premier triathlon? Vous avez quelques craintes et vous vous demandez dans quoi vous vous êtes embarqués? Si vous assistez à cette conférence, tout devrait bien se passer et vous devriez vivre une très belle expérience!

Isabelle Creusot, évolue dans le milieu du sport depuis environ 10 ans et agit à titre de responsable de l’initiation et du développement chez Triathlon Québec depuis 2013. Mme Creusot est une athlète aguerrie, membre du conseil d’administration du Club triathlon Memphrémagog, co-organisatrice de l’événement Trimemphré et entraîneur. Communicatrice chevronnée et passionnée de son sport qu’est le triathlon, elle donne cette conférence à travers tout le Québec.

La conférence portera sur les quatre points suivants :

Présentation Triathlon Québec

Qu’est-ce qu’un triathlon?

Comment se préparer avant et pendant?

Les règlements à connaître

La conférence aura lieu de 18 h 30 à 20 h auCentre multifonctionnel Francine-Gadbois (1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville)

Billetterie :

Prévente à la réception du Café centre d’art avant le 10 mai, 17 h : 5 $;

Billets en vente à la porte, le soir même de la conférence au coût de 7 $;

Les coûts incluent les taxes.

Les billets sont en vente à la réception du Café centre d’art dès maintenant. Les places sont limitées.