Conférence en hommage au patriote verchèrois Ludger Duvernay

Crédit photo : Courtoisie

Le Comité du Mémorial Ludger-Duvernay à Verchères invite la population à la conférence en hommage au patriote de Verchères, Ludger Duvernay, dans le cadre de la souscription publique lancée pour la réalisation d’un buste en bronze à son effigie. Cette conférence sera prononcée par le professeur retraité de l’Université de Montréal, Denis Monière.

Bienvenue, le mardi 22 août prochain, à 19 h, au centre communautaire de Verchères situé au 92, Montée Calixa-Lavallée à Verchères. Seront présents l’ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, le député de Verchères, Stéphane Bergeron, le député du Bloc Québécois de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval et le maire de Verchères, Alexandre Bélisle ainsi que le président de la SSJB de Montréal, Me Maxime Laporte.

L’entrée est gratuite. Bienvenue à toutes et à tous.