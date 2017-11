Conférence pour adolescents et adultes à la bibliothèque de Verchères

Crédit photo : ourtoisie

La Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose, située au 36, rue Dalpé, à Verchères vous invite à assister à la rencontre avec l’auteure du livre : Le voyage pour les filles qui ont peur de tout le jeudi 30 novembre de 19h à 21h dans la bibliothèque.

Les femmes qui voyagent ne le font pas de la même façon que les hommes. Même à la maison, une femme n’a pas les mêmes préoccupations qu’un homme quand il s’agit de sécurité. Mais le voyage reste à la portée de toute, peu importe l’âge ou le solde de notre compte en banque. A chacune son style et sa destination idéale!

Appuyée par plus de 20 ans d’expérience de voyages dans plus de 50 pays et enrichie par les rencontres faites sur la route, cette conférence offre des réflexions, des astuces et des conseils pour mieux voyager au féminin, des tuyaux et des bons plans, des coups de cœur, une foule de formules voyage selon votre profil et surtout… beaucoup d’humour et d’autodérision….

Consultante en voyages, enseignante en techniques de tourisme au collégial, conférencière, auteure et chroniqueuse voyage, Ariane Arpin-Delorme est une vraie passionnée dans tout ce qu’elle entreprend. Elle a fondé l’agence de voyages Parfums d’Asie il y a quelques années, puis Esprit d’Aventure (www.esprit-daventure.com) en 2013, où elle continue d’agir à titre de conseillère en voyages sur mesure. Ayant voyagé dans plus de 50 pays, elle a cumulé une foule d’expériences variées dans l’industrie du tourisme et réalisé plusieurs projets de coopération internationale.

GRATUIT! Inscriptions à l’avance, groupe limité

Cette activité fait partie du programme d’animation de la Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose. Pour plus d’information, consultez notre site web à l’adresse suivante :

Site Web : www.mabibliotheque.ca/vercheres

