Le concours unique Primaire en spectacle de la CSMV présente de petits artistes au grand talent

Crédit photo : CSMV

La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) présentera les 4 et 6 avril 2018 la 12e édition de Primaire en spectacle, mettant en vedette des petits artistes au grand talent. Cette année, près de 86 élèves provenant de 25 écoles primaires participeront à ce concours qui met en valeur le talent, la créativité, le dynamisme et la passion de nos élèves.

Ainsi, le 4 avril, les élèves présenteront leur numéro en avant-première devant les membres de leur famille, alors que le 6 avril, ils exécuteront leur prestation devant un public composé d’élèves du primaire et de membres du jury qui auront la lourde tâche de désigner les cinq numéros gagnants. De plus, pour marquer le coup et souligner la future cohabitation de ces deux écoles alternatives, l’école primaire Tourterelle et l’école secondaire de l’Agora présenteront un numéro d’ouverture regroupant des élèves du primaire et du secondaire.

Un concours exclusif pour les élèves du préscolaire et du primaire de la CSMV

Depuis le mois septembre, les élèves des 25 écoles primaires participantes se préparent fébrilement en vue d’une participation à la grande finale. En effet, pour arriver à leur fin, les élèves doivent d’abord présenter leur numéro dans le cadre de la finale-école qui vient déterminer le numéro qui les représentera lors de la finale CSMV du mois d’avril. Les 4 et 6 avril, 25 numéros seront ainsi présentés.

Partenariat avec le Festival international de la chanson de Granby

Pour une quatrième année, l’événement s’associe au Festival international de la chanson de Granby qui sélectionnera le 4 avril, parmi les numéros d’interprétation en chant, un gagnant qui aura la chance d’accéder directement à la demi-finale du concours du Petit festival de la chanson de Granby en août prochain. À noter que le Festival international de la chanson de Granby présentera sa 50e édition du 15 au 26 août 2018.

