Concours Facebook– Un chance d’être parmi les 350 premiers baigneurs du nouveau centre sportif à Boucherville!

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

Le nouveau Centre sportif Pierre-Laporte ouvrira ses portes à la fin de l’été 2017. Pour l’occasion, la Ville de Boucherville, en collaboration avec la firme Studio 109, a conçu une capsule vidéo mettant en vedette quelques activités qui pourront être pratiquées par les citoyens dans leur nouvel espace sportif.

Dans l’optique de faire découvrir le nouveau centre sportif au plus grand nombre de personnes possible, la Ville lance un concours sur sa page Facebook grâce auquel les participants courent la chance d’être parmi les 350 premiers baigneurs du nouveau centre sportif et de gagner l’un des 10 abonnements annuels aux bains libres.

Comment participer à ce concours ?

Être résidant de la Ville de Boucherville (être capable d’en fournir la preuve).

Rendez-vous sur la page Facebook officielle de la Ville de Boucherville.

Aimez et commentez la vidéo (dites-nous quelle(s) activité(s) vous avez hâte de pratiquer au nouveau Centre sportif Pierre-Laporte).

Les gagnants seront tirés au sort. Pour connaître tous les règlements relatifs à ce concours, consulter la section « En bref » à l’accueil du boucherville.ca.

Nous vous invitons à participer en grand nombre et, par la même occasion, à partager cette vidéo avec vos proches.