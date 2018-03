Un concerto pour marimba version vibraphone au prochain Concert intime de l’ODSL à Boucherville

Crédit photo : Mention de source : Martin Blâche

À la prochaine soirée de sa série Concerts intimes, présentée le jeudi 5 avril à l’église Sainte-Famille de Boucherville, l’Orchestre de chambre de l’OSDL proposera deux créations québécoises parmi le menu au programme. Le compositeur André Cayer interprétera le Concerto pour marimba qu’il a écrit et qui sera joué en public pour la première fois. « C’est une composition qui date de quelques années, écrite à l’origine en fonction du marimba. J’ai cependant refait la partition pour la mettre à jour et qu’elle puisse être jouée au vibraphone », explique le musicien.

Pour composer cette pièce musicale, M. Cayer a puisé son inspiration dans différents courants musicaux : influences de Stravinsky et de musiques du monde amalgamées à un peu d’improvisation aux accents jazz. « Il s’agit d’une proposition qui demeure accessible à tous », mentionne-t-il au passage. Il utilisera le vibraphone pour créer un jeu de sonorités avec l’orchestre.

Ce musicien a développé un intérêt pour ce clavier inspiré à l’origine du glockenspiel, à la fin de ses études secondaires. Il aimait les percussions mais cherchait à se différencier dans son choix d’instrument. À force de découvrir les multiples possibilités du vibraphone, il a approfondi ses études musicales et s’est finalement dirigé vers l’enseignement. Aujourd’hui, il est professeur agrégé et directeur du département universitaire de musique (École de musique) de l’Université de Sherbrooke. Il a notamment fondé le programme Composition et musique à l’image.

Ce pédagogue accompli est titulaire d’un doctorat en composition musicale traitant de la convergence entre la musique classique contemporaine et le jazz ainsi que du développement du répertoire et des techniques de jeu du vibraphone moderne.

L’autre création québécoise qui sera entendue à ce même concert a pour titre Nocturne, du compositeur Robert Ingari. Habitué de la série Concerts intimes, M. Ingari dirigera, comme à chaque année, le Chœur de la maîtrise en direction chorale de l’Université de Sherbrooke pour cette oeuvre. Également au programme, la Petite musique de nuit, de Wolfgang Amadeus Mozart et la Musique nocturne, de Derek Holman qui seront dirigées par le chef invité François Bernier. Le concert débutera à 20 h.