Concert des œuvres de Schubert et Puccini: la basilique de Varennes a vibré au rythme du 325e de la paroisse

La Ville de Varennes et la paroisse Sainte-Anne, qui célèbre cette année son 325e anniversaire de fondation, invitaient la population au concert d’ouverture du Festival Classica, le vendredi 25 mai dernier.

Pour l’occasion, la basilique avait revêtu ses plus beaux atours puisqu’elle baignait dans une magnifique teinte de mauve qui ajoutait au caractère solennel de l’événement. Les paroissiens et les gens des alentours ont répondu en grand nombre à l’invitation car l’enceinte était presque pleine afin d’écouter deux des plus grands compositeurs de musique classique du XIXe siècle, soit l’Autrichien Franz Schubert et l’Italien Giacomo Puccini.

À cette occasion, maestro Michel Brousseau dirigeait le chœur et l’orchestre de la Société philharmonique du Nouveau Monde, qui ont conjugué leurs talents afin d’interpréter ces grandes œuvres classiques. Si le vent était puissant et tourbillonnant à l’extérieur, un grand silence tout en recueillement régnait dans la nef afin d’apprécier chaque pièce, dont en premier lieu la symphonie en si mineur, D. 759 dite numéro 8 de Franz Schubert, qui ne fut découverte que des années après la mort du compositeur à seulement 31 ans, après avoir néanmoins composé près d’un millier d’œuvres musicales. Au retour d’une brève pause, la deuxième partie a été consacrée à la Messa di Gloria de Puccini, devant un auditoire ému et conquis.

On peut donc dire que la basilique de Varennes a vibré particulièrement fort au rythme du 325e anniversaire de fondation de la paroisse Sainte-Anne lors de cet événement attendu!