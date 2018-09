Concert d’orgue à l’église de Contrecœur le 30 septembre

Crédit photo : Courtoisie

Le 30 septembre prochain à 15h aura lieu à Contrecœur, un événement d’exception : un concert d’orgue mettant en valeur l’instrument de l’église Sainte-Trinité. L’orgue est un impressionnant instrument et peu de musiciens réussissent à le maîtriser complètement. Natif de Montréal, François Zeitouni mène une brillante carrière de pianiste et d’organiste. Il a occupé la fonction d’organiste suppléant à l’Oratoire Saint-Joseph et est aujourd’hui organiste à l’église du Gesù, où il a le privilège de toucher un des plus beaux orgues du Québec. M. Zeitouni a accepté l’invitation de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur de présenter un programme qu’il a préparé spécialement pour la population de Contrecœur. Ce concert est une occasion rare d’entendre l’instrument de notre église atteindre son plein potentiel.

« Nous sommes enchantés que M. Zeitouni ait accepté notre invitation. Pour nous, c’est l’occasion d’offrir un cadeau aux résidents de Contrecœur tout en leur permettant de découvrir un joyau de leur patrimoine, l’orgue de l’église Sainte-Trinité. L’acoustique de l’église est tout à fait remarquable et nous faisons tout ce qui est possible pour que le concert suscite un intérêt auprès des gens d’ici, autant les initiés que les non-initiés. Nous encourageons les intéressés à venir vivre l’expérience en famille », affirme avec une certaine fierté Gabriel Laprade, bénévole responsable de la programmation culturelle de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.

Le concert d’orgue aura lieu le dimanche 30 septembre à 15h à l’église Sainte-Trinité de Contrecœur (4949 route Marie-Victorin), et est offert gratuitement.