Compte de taxes : une hausse de 0,9 % en moyenne à Contrecœur

Si l’on se fie au budget déposé le 13 décembre dernier par les élus, tout augmente à Contrecœur : la population de la municipalité, le développement résidentiel sur le territoire, mais, heureusement, le compte de taxes, lui, n’augmentera pas beaucoup en 2017.

Lors de la présentation du budget 2017, le conseil a fait part de ses objectifs, c’est-à-dire d’assurer la mise en place de la zone industrialo-portuaire et du pôle logistique; de demeurer à l’affût des programmes de subvention; de faciliter l’accès au transport en commun; d’optimiser les voies d’accès; de mettre en œuvre le plan d’action de la Politique des familles et des aînés; et finalement de garder la hausse du compte de taxes en dessous de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Dans les faits saillants du document, on remarque que la richesse foncière est en hausse de 2,96 % par rapport à 2016 et que celle-ci se situe à plus d’un milliard de dollars (1 062 616 200 $). On note aussi une croissance du développement résidentiel de l’ordre de 3,76 % et, de ce fait, de la population de Contrecœur de 3,88 %.

Au chapitre des dépenses de fonctionnement, on remarque que le poste le plus important, les frais de financement, ont grimpé puisqu’ils sont passés de 2 751 957 $ en 2016 à 2 771 410 $ en 2017.

Quant aux différents taux de taxes, ceux-ci sont revus à la hausse. Le taux résiduel (incluant le résidentiel, 6 logements et plus, agricole et terrains inexploités) passe de 0,597 $ du 100 $ d’évaluation à 0,6046 $. Le taux commercial monte pour sa part de 1,4646 $ à 1,4833 $, alors que le taux industriel subit une augmentation de 1,5177 $ à 1,5371 $.

En ce qui concerne les tarifs de compensation, ils demeurent inchangés : l’eau pour le secteur résidentiel reste à 207 $; les matières résiduelles à 225 $; les égouts – résidentiel à 179 $; et le tarif pour la fosse septique à 15 $.

Ainsi donc, au terme de l’exercice, le propriétaire d’une maison unifamiliale moyenne aura une légère hausse de son compte de taxes de l’ordre de 0,9 %, c’est-à-dire 18.61 $ de plus qu’en 2016.

6,1 M$ de projets en 2017

Les élus de Contrecœur ont également déposé le programme triennal des immobilisations (PTI) pour les trois prochaines années. Au total, le PTI est de 28 337 430 $, soit 6 189 030 $ pour l’année 2017, 13 472 200 $ pour 2018 et 8 676 200 $ en 2019.

Pour l’année 2017 seulement, c’est donc 6 189 030 $ de projets qui sont prévus et ceux-ci seront financés par le budget d’opération (82 200 $), le fonds de roulement (470 000 $), le fonds de parc (22 500 $), l’appropriation de surplus (520 500 $), l’emprunt de secteur (1 503 080 $) et l’emprunt pour l’ensemble de la population (3 590 750 $).

Ces projets seront répartis dans différents postes, soit véhicules et équipements (400 700 $), plan directeur des parcs (381 500 $), édifices municipaux (1 563 000 $), travaux de génie (3 668 830 $), et autres projets (175 000 $).

De façon plus précise, ces investissements en 2017 seront consacrés à la construction et au réaménagement de la bretelle de l’autoroute 30 à la sortie 119 rue Saint-Antoine; à l’aménagement du parc Rémi-Lamoureux; à la mise à niveau de la flotte de véhicules; aux plan et devis et à la réhabilitation des infrastructures selon le plan d’intervention; à l’amélioration de bâtiments; et au déploiement de la nouvelle image identitaire de la Ville.

Parmi les projets qui seront envisagés en 2018 et 2019, notons l’augmentation de la capacité de l’usine d’épuration des eaux usées, le développement de la zone industrialo-portuaire, la rénovation usine de filtration et, bien évidemment, les fêtes du 350e de Contrecoeur.