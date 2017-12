Le compte de taxes des Longueuillois demeurera identique en 2018

Crédit photo : Ville de Longueuil

La nouvelle administration à Longueuil a décrété un gel des taxes foncières pour 2018. La Ville a préparé un budget de 412 M $ pour l’an prochain, en hausse de 2,6% par rapport à celui de 2017,ce qui signifie 10 M $ de plus. Pour une propriété moyenne évaluée à 273 000 $, le compte de taxes s’élève à 2590 $.

Au 31 décembre prochain, la dette de la Ville passera à 362,5 M $, en baisse de 5,6 M $ par rapport à l’an dernier. « Ce premier budget se veut le reflet de nos ambitions collectives. Il tient compte du pouls des citoyens et respecte aussi leur capacité de payer », a mentionné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Le programme triennal d’immobilisations prévoit des investissements de plus de 157 M $ en 2018. Parmi les projets à réaliser, notons une somme de 27 M $ pour améliorer les rues dont 3 M $ seront versés pour le programme de resurfaçage des rues. À ces travaux s’ajoutent 14 M $ pour le réaménagement et la réfection de la route de l’aéroport ainsi que 12 M$ réservés à l’aménagement dans quelque 25 parcs du territoire. La Ville compte accorder une importance particulière au verdissement de Longueuil.

Quant au budget de l’agglomération, il s’élèvera à 354 M $ l’an prochain, en hausse de 12,5 M $ ou 3,7% par rapport à 2017. Cette augmentation est principalement due à une contribution supplémentaire de l’agglomération de 8,2 M$ pour le transport en commun, notamment en raison de la nouvelle gouvernance de l’ARTM.