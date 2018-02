500 nageurs attendus à Boucherville

Il va y avoir de l’action au nouveau Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier qui accueillera une première compétition de natation, du 23 au 25 février prochains.

Environ 500 nageurs sont attendus et une dizaine de clubs de natation de la région métropolitaine seront représentés. Il s’agit de la première compétition organisée par le Club Mustang depuis l’ouverture du complexe aquatique.

Le Club a rarement organisé des compétitions dans l’ancienne piscine. « Nous n’avions pas la capacité de recevoir plusieurs nageurs ni les installations techniques, dont des chronométreurs électroniques. Nous n’avons organisé que quelques compétitions amicales et l’on n’invitait qu’un ou deux clubs », mentionne le président du Club Mustang, Martin Trépanier.

Cette fois-ci, il s’agit d’une compétition par groupes d’âge, beaucoup plus importante que les précédentes. Elle est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec (FNQ). Les deux bassins seront occupés par les compétiteurs et donc fermés à la population à compter du vendredi 16 h jusqu’au dimanche 16 h. « La compétition était prévue au calendrier depuis l’automne dernier de sorte que les activités offertes par la Ville, comme les cours de nage et ceux de la Croix-Rouge, ne sont pas comptabilisées dans le programme », précise M. Trépanier. Le bain libre est annulé. Le public peut évidemment assister aux compétitions.