Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier : « L’offre a créé la demande

Si le projet de construction du nouveau Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier a fait à l’époque beaucoup de vagues, un an après son ouverture, le maire Jean Martel se réjouit des statistiques de fréquentation.

« C’est fantastique et c’est une bonne nouvelle. Je pense que c’est la preuve que l’offre peut créer la demande, lance-t-il lorsque La Relève l’a contacté. Il y avait plusieurs adversaires qui disaient que ce projet ne répondait pas à une demande et qu’il était démesuré, même si nous avions une étude de besoins qui confirmait sa nécessité. Aujourd’hui, on constate en plus que l’offre a créé la demande, ce qu’une étude de besoins ne peut pas toujours démontrer.»

L’enjeu premier à Boucherville est la qualité de vie, et celle-ci passe notamment par le milieu de vie et les installations qui favorisent l’adoption de saines habitudes de vie chez la population, explique le maire Martel. « Plusieurs Bouchervillois m’ont dit qu’ils avaient recommencé à faire de la natation, ou qu’ils s’y adonnent plus souvent. L’ancienne piscine offrait peu de disponibilités pour les nageurs, alors que maintenant, les heures d’ouverture du centre sont prolongées. Les trois bassins attirent une clientèle variée et intergénérationnelle », note-t-il. Des couloirs de natation sont en effet disponibles la semaine de 6h30 à 21h, et les samedis et dimanches de 9h à 21h.

Un seul regret

Si le complexe aquatique a été livré selon les délais, soit le 9 septembre 2017, et à un coût moindre que prévu (la Ville prévoyait débourser 32 M$ pour sa construction et il a finalement coûté 30,5 M$), le maire Martel avoue n’avoir qu’un seul regret. « Il avait été question d’aménager deux bassins de dix corridors chacun, mais lors des discussions sur les coûts, nous avons finalement opté pour un de dix et un de huit (NDLR : en plus du bassin pour les enfants). Je me souviendrai toujours du maire de Victoriaville, Alain Rayes, qui m’avait dit : ‘’ mon meilleur conseil, n’écoutez pas les adversaires et pensez long terme’’. Et nous on avons construit pour les besoins actuels. Si j’avais une petite affaire à améliorer, et compte tenu que les deux opèrent à pleine capacité, nous aurions deux bassins de dix couloirs.»