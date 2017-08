Des commentaires à la suite de l’interdiction de circuler à vélo dans le carrefour giratoire à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

La publication d’un communiqué la semaine dernière annonçant l’interdiction de circuler à vélo dans le carrefour giratoire à suscité des commentaires de certains citoyens à Contrecoeur.

Sachez que la Ville a pris connaissance de tous les commentaires et a effectué des vérifications supplémentaires auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports. Ainsi, les cyclistes peuvent emprunter le carrefour giratoire pour se rendre, entre autres, sur le rang du Ruisseau, et ce, en respectant en tout temps les règles de priorité.

Les automobilistes doivent ralentir à l’approche du carrefour pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Respectez les règles de priorité et cédez le passage aux automobilistes déjà engagés.

Il est cependant interdit de traverser le carrefour giratoire à pied. Pour vos déplacements dans ce secteur, utilisez la traverse piétonnière sur la rue Saint-Antoine, à la hauteur de la rue des Ormes, et empruntez ensuite la piste cyclable qui longe l’épicerie IGA, le secteur commercial et résidentiel de la rue des Patriotes.

Il est interdit de circuler à pied et à vélo sur la rue Bourgchemin, entre le carrefour giratoire et le parc canin. Pour vos randonnées à pied ou à vélo dans ce secteur, utilisez le sentier polyvalent prévu à cet effet, longeant l’école des Cœurs-Vaillants, passant à travers le parc Antoine-Pécaudy et dans les rues adjacentes.

Le Code de la sécurité routière prévoit des règles à respecter pour les piétons et les cyclistes afin de leur assurer des déplacements sécuritaires. Le non-respect de ces règles peut entraîner l’imposition d’une amende. Il en va de votre sécurité et de celle des autres automobilistes.