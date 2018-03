Le CEFIR invite la population à participer au colloque « L’extrême droite au Québec : du racisme à la radicalisation » le mercredi 21 mars, de 10 h à 17 h, à la bibliothèque du cégep Édouard-Montpetit de Longueuil, située au 945 chemin de Chambly à Longueuil . L’événement, présenté gratuitement, est organisé dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, en collaboration avec la Boussole interculturelle du cégep Édouard-Montpetit.

« Depuis quelques années, les mouvances issues de l’extrême droite semblent en croissance à travers le monde, tant en Europe qu’aux États-Unis, affirme M. Martin Geoffroy, chercheur principal et directeur du CEFIR. Plus près de chez nous, l’attaque de la mosquée de Québec, survenue en janvier 2017, a attiré l’attention sur un phénomène marginal, mais potentiellement très dangereux. C’est dans ce contexte que le colloque vise à favoriser le partage de connaissances et à proposer des pistes de solutions pour prévenir ce phénomène. »

Au cours de la journée, huit conférences seront présentées par des chercheurs et des professeurs issus des milieux collégiaux et universitaires. En guise de clôture, une table ronde intitulée « Quelles avenues pour prévenir le racisme et l’extrémisme de droite » sera animée par Sylvie Loslier, professeure d’anthropologie et coordonnatrice de la Boussole interculturelle, en présence des conférenciers du Comité Longueuil Ville Sans Racisme et de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)