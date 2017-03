Collision entre deux avions à Saint-Bruno

Crédit photo : TVA Nouvelles

Une collision entre deux avions en plein vol a fait au moins un mort et un blessé, à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, vendredi.

Selon nos infformations, un premier avion s’est écrasé dans le stationnement. Le deuxième s’est retrouvé sur le toit du centre commercial.

Pour l’instant, la police de Longueuil parle d’une «collision accidentelle», mais ne confirme aucune autre information, notamment sur les victimes.

Des gens rencontrés sur place ont fait état de la force de l’impact. Une femme qui se trouvait à l’intérieur des Promenades Saint-Bruno dit avoir entendu un gros «boum».

Un homme a plutôt ressenti une forte secousse. «Je pensais que c’était un tremblement de terre. Ça a été un coup fort», a-t-il raconté à TVA Nouvelles.

À la suite de la collision, les policiers de Longueuil ont érigé un important périmètre demandaient aux automobilistes d’éviter le secteur, près des Promenades Saint-Bruno.

La porte-parole Marie Beauvais-Lavoie a affirmé que toutes les unités spécialisées du SPAL sont sur les lieux.

La direction des Promenades Saint-Bruno a décidé d’évacuer des magasins à la suite de l’accident en raison d’une fuite de kérosène.

La police a confirmé que la fuite a été contrôlée et que le bâtiment a été sécurisé. Le centre commercial reste ouvert, mais le SPAL conseille aux gens d’éviter le secteur.

«On est sortis rapidement, on n’a même pas eu le temps de prendre nos affaires», a raconté un homme emmitouflé dans une couverture jaune à l’extérieur du centre commercial. «Les gens n’étaient vraiment pas calmes, ça se poussait», a ajouté une femme.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent les restes d’un appareil de la compagnie Cargair, une école de pilotage d’avion.

L’école indique sur son site internet qu’elle possède trois centres de formation, dont un dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, situé non loin du centre commercial.

À la suite de cet accident, le centre commercial a été fermé. (Source: TVA Nouvelles)