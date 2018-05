Le Collège Saint-Paul de nouveau au rendez-vous pour le tournoi Jeunes démocrates

Crédit photo : Assemblée nationale

Le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, tient à souligner le fait que le Collège Saint-Paul de Varennes s’est une nouvelle fois distingué au Tournoi Jeunes démocrates, qui s’est tenu à Québec, les 14 et 15 avril dernier, et qui en était cette année à sa 26e édition.

Cette épreuve faisant appel aux connaissances de quelque 175 participantes et participants provenant d’une trentaine d’établissements de niveaux secondaire et collégial s’est déroulée au collège François-de-Laval, ainsi qu’à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement. Ces jeunes ont mesuré leur savoir au sujet de l’histoire du Québec et celle de nos institutions démocratiques et parlementaires, de même que leur fonctionnement, sans oublier le thème privilégié pour l’édition de cette année, soit les mouvements sociaux.

«Je trouve toujours aussi rafraîchissant de voir des jeunes de ma circonscription participer au Tournoi Jeunes démocrates et s’intéresser à nos institutions démocratiques, de même qu’à la vie politique et parlementaire du Québec. Au cours des derniers mois, ils n’ont ménagé aucun effort pour se préparer à cette compétition des plus relevées. On ne peut que les féliciter et les encourager à continuer de s’intéresser aux affaires publiques. Je souhaite que le Collège Saint-Paul poursuive encore longtemps cette tradition de participer au Tournoi Jeunes démocrates organisé par l’Assemblée nationale, car les jeunes qui ont l’occasion de vivre cette expérience sont autant d’ambassadeurs permettant de faire rayonner dans leur entourage nos institutions démocratiques et parlementaires, souvent malmenées ces derniers temps. Il s’agit donc d’une initiative des plus constructives, car toute démocratie n’a de sens que si les citoyennes et citoyens qui l’animent s’intéressent de près aux affaires publiques», de préciser Stéphane Bergeron.

La délégation du Collège Saint-Paul de Varennes était cette année composée de Charles Boisvert, Thomas-Emmanuel Côté, David Lacoursière, Gabriel Proulx et Stefan Sanchez-Fouchecourt. Ces participants du Collège Saint-Paul étaient accompagnés et supervisés par un enseignant ayant déjà plusieurs années d’expérience en la matière, Sébastien Poulet.