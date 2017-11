Le Collège Français toujours en tête de sa division

(Communiqué) Après une belle performance de ses joueurs au tournoi de la Eastern Canada Cup Challenge, la semaine dernière, le Collège Français reprenait l’action cette dernière fin de semaine, avec deux rencontres.

Pour une rare fois, le CF disputait un match du vendredi sur la route, alors qu’il était à Princeville, pour y affronter le Titan. Les locaux ont pris les devants avec deux buts en début de match, mais les Longueuillois ont rapidement repris le contrôle du match. William Duperron a marqué deux fois, en plus des buts de Samuel Guilbault, Jérôme Lafond, et Jonathan Legault, pour mener le CF à une victoire de 5-2 face au Titan.

Deux jours plus tard, les Flames de Gatineau étaient les visiteurs au Colisée Jean-Béliveau. On aurait pensé que les Flames auraient le momentum, eux qui avaient vaincu les puissants Cobras de Terrebonne deux jours plus tôt. Mais malgré la domination gatinoise au chapitre des tirs au buts, le CF s’est montré trop puissant pour leurs adversaires, l’emportant par la marque de 6-1. La recrue Yanik Chagnon a inscrit ses deuxième et troisième buts de la saison. Les autres marqueurs ont été Vincent Chapleau, qui a déjà 24 buts cette saison, Guillaume Pitre, William Jacques et William Duperron.

Avec ces deux victoires, le Collège Français conserve sa position en tête de la division Martin St-Louis, avec une fiche de 18 victoires, 3 défaites et 2 défaites en surtemps. Les Inouk de Granby suivent derrière avec 5 points de retard sur le CF, et les Braves de Valleyfield, qui sont les prochains adversaires du Collège Français, sont eux-mêmes 5 points derrière les Inouk.

Le Collège Français se rendra ce jeudi à Valleyfield pour y affronter les Braves. Par la suite, il reviendra au Colisée Jean-Béliveau ce vendredi, le 24 novembre, pour amorcer une série de 3 matchs à domicile, alors qu’il recevra le Révolution de Saint-Lazare.