Le Collège Français tient tête aux Cobras de Terrebonne

Crédit photo : Yves Sansoucy

(Communiqué) – Le Collège Français de Longueuil a connu une fin de semaine fertile en émotions. Les puissants Cobras de Terrebonne s’amenaient en ville, vendredi soir, et les hommes de Pierre Pétroni ont tenté de venger l’élimination en finale de la Coupe Napa, la saison dernière.

Le match avait bien mal débuté, alors que les visiteurs ont marqué à deux reprises dans les cinq premières minutes du match, les deux fois en supériorité numérique. Mais le CF ne s’est pas laissé abattre, et a réussi à marquer 6 buts sans riposte. En troisième, les deux équipes se sont échangé des buts à quelques reprises, mais le Collège Français a réussi à garder son sang-froid, à éviter le banc des pénalités, et surtout, à se tenir debout devant les tentatives d’intimidation des hommes de Robert Dubuc.

Le CF l’a donc emporté par la marque de 9-7, devant 517 spectateurs au Colisée Jean Béliveau. Le meilleur marqueur du circuit, Vincent Chapleau, a marqué 2 buts et ajouté 3 mentions d’aides à sa fiche. Le capitaine Maxime Chagnon a également bien fait, avec 1 but et 3 passes, et Lanoue et Karsh ont récolté chacun 1 but et 2 passes. Avec cette victoire, le CF obtenait le premier rang du classement général de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec.

Le lendemain après-midi, les Longueuillois se déplaçaient à Granby, pour affronter les Inouk au Centre sportif Léonard-Grondin. Malheureusement, le CF semblait avoir tout laissé sur la patinoire du Colisée la veille. Les Inouk ont blanchi le Collège Français par la marque de 4-0. Ils se sont buttés à un Gabriel Waked en pleine forme devant le filet granbyen, mais n’ont tiré que 23 fois en sa direction, alors que les Inouk ont dirigé 33 tirs sur Gabriel Morency.

En vertu de la victoire des Cobras, dimanche face à Montréal-Est, le CF est donc à nouveau au deuxième rang du classement général. En vertu de leurs 12 victoires, 2 défaites et 1 défaite en prolongation, ils conservent toutefois le premier rang de la division Martin Saint-Louis, avec 6 points d’avance sur les Inouk.

Le CF se déplacera du côté de Valleyfield le jeudi 26 octobre. Le lendemain, les Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon seront en visite au Colisée Jean-Béliveau.