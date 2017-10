Le Collège Français inflige un cuisant revers à l’Artic de Montréal Nord, 10 à 0 !

Les joueurs du Collège Français ont infligé toute une raclée à l’Artic de Montréal-Nord, vendredi soir dernier, en les dominant par le score de 10 à 0. Les joueurs du CF ont marqué trois buts en première période, quatre en deuxième, et trois lors du dernier vingt

Le capitaine, Maxime Chagnon, a mené le bal avec un but et de cinq passes, pour un total de six points dans cette rencontre.

L’attaquant Samuel Sénécal n’a pas chômé non plus en inscrivant trois buts pour son premier tour du chapeau de la saison.

Montréal-Nord a également été dominée au chapitre des tirs au but, car le CF a lancé 52 fois au but contre 23 seulement pour l’équipe montréalaise. C’est plus que du simple au double. L’Artic n’a donc pas amélioré sa fiche depuis le début de la saison avec une seule victoire.

Notons que les deux mêmes équipes se retrouveront dimanche, sur la même patinoire, au domicile des montréalais, cette fois-ci