Le Collège Français de Longueuil prêt pour le début de saison

C’est le 8 septembre prochain que le Collège Français de Longueuil amorcera sa trentième saison. Fort de quatre victoires en autant de matchs préparatoires, le CF est fin prêt, mais il faut toutefois s’attendre à un style différent pour la prochaine saison.

«À la suite de notre fin de saison, et dû au départ de certains vétérans, nous avons dû revoir certaines choses», affirme le directeur-général et entraîneur-chef Pierre Pétroni. «Une chose est certaine, c’est que nous aurons une équipe plus robuste. Nous avons, entre autres, ajouté du poids à notre défensive. Le départ de Jonathan Fillion nous a forcés à revoir notre style. Un défenseur de son calibre est presqu’impossible à remplacer. »

Fillion n’est pas le seul joueur dont l’absence se fera sentir. Jean-Philippe Beaulieu, Jérémy Auger et Antoine Dufort-Plante, entre autres, ont terminé leurs séjours dans le junior. « Notre offensive reste un peu fragile, poursuit Pétroni. Il nous manquerait peut-être un ou deux éléments pour combler certaines lacunes et aspirer à remporter le championnat. »

L’entraîneur-chef promet toutefois que son équipe sera divertissante. « Les gens qui aiment le jeu physique, le brasse-camarade, et les batailles seront servis, cette année. »

Le camp d’entraînement du Collège Français s’est amorcé le 25 août dernier. Ils ont remporté leurs deux matchs face aux Montagnards de Sainte-Agathe, par des marques de 5-4 et 7-3, ainsi que les deux matchs face aux Rangers de Montréal-Est, par des marques de 5-1 et 7-3. Au cours des quatre matchs, les vétérans Maxime Chagnon et Vincent Chapleau se sont démarqués. Chapleau a inscrit 3 buts et récolté 6 mentions d’aide. Chagnon, quant à lui, a également marqué 3 buts, et a amassé 5 mentions d’aide.

Le Collège Français débutera sa 30ème saison vendredi le 8 septembre au Colisée Jean-Béliveau. Plusieurs invités seront de la partie lors de cette soirée historique. Le CF recevra le Révolution de St-Lazare. La mise au jeu initiale est prévue pour 19h30.

Source : Collège français