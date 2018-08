Collège français de Longueuil: Pierre Pétroni opte pour la continuité et nomme Jean Philippe Hamel à titre d’entraîneur chef

Ligue de hockey junior AAA

C’est avec émotion que le président et directeur général de l’équipe de hockey du Collège français de Longueuil, Pierre Pétroni, a officiellement « passé son tablier » d’entraîneur de l’équipe, mardi dernier, à son remplaçant, Jean-Philippe Hamel. Pierre Pétroni occupait le poste d’entraîneur de l’équipe depuis près de 20 ans.

« C’était important pour moi d’avoir une continuité, et Jean-Philippe représente cette continuité », a déclaré Pierre Pétroni. En effet, Hamel n’est pas un nouveau dans l’organisation, car il a occupé le poste d’entraîneur-adjoint avec le CF en 2014-2015. Après une saison et demie à la barre des Braves de Valleyfield, Hamel est revenu avec le CF pour la fin de la saison 2016-2017. Il a secondé Pierre Pétroni toute la saison 2017-2018 au cours de laquelle il a également remplacé Pétroni pendant huit matchs comme entraîneur-chef, obtenant huit victoires.

Le d.g du Collège Français a également annoncé une autre nomination. L’ancien défenseur étoile du Collège Français, Jonathan Fillion, sera entraîneur des défenseurs. ”

Pierre Pétroni n’a cependant pas caché, lors du point de presse tenu mardi dernier, qu’il restera très près du club et des opérations. « On ne veut plus se contenter d’être les meilleurs au Québec. On vise le titre canadien. Nous avons eu six participations à la Coupe Fred Page dans les huit dernières saisons, et nous voulons continuer dans cette veine.»

Le camp d’entraînement a débuté hier, 20 août, et le Collège Français de Longueuil amorcera sa saison 2018-2019 vendredi le 7 septembre à 19h30 au Colisée Jean-Béliveau, face aux Cobras de Terrebonne. La saison comptera 48 matchs dont 24 seront disputés à Longueuil.

Évoluant dans la ligue de Hockey junior AAA du Québec, le Collège Français de Longueuil, champion en titre de la Coupe NAPA pour une cinquième fois en sept saisons, fait partie des meilleures équipes junior du pays.