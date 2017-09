Le Collège Français de Longueuil dévoile sa formation

Crédit photo : Yves Sansoucy (RS Photographies)

(Communiqué) À un peu plus d’une semaine du début de la saison 2017- 2018 de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, le Collège Français de Longueuil dévoile les 23 joueurs sélectionnés pour faire partie de son équipe.

Appelé à commenter la composition de l’équipe, l’adjoint au directeur général, Gino Sansoni, précise que nous aurons droit à une formation différente de ce à quoi nous étions habitués. « On a changé l’aspect de notre match défensivement. On a fait une introspection à la suite de notre élimination contre Terrebonne. On s’est aperçus qu’on manquait de taille en défensive ».

Voici donc la composition de l’équipe pour la nouvelle saison

# Prénom Nom Pos Saison dernière Age

1 Félix-Antoine Leblond G Collège Dawson (Collégial) 19

30 Philippe Savard-Masse G Juvénile D1 18

33 Gabriel Morency G West Kelowna (BCHL) 19

6 Daniel Brassard D Collège Champlain (Collégial) 18

8 Jesse Belzil D Collège Français (LHJAAAQ) 18

9 Louis-Philippe Dea A Collège Français (LHJAAAQ) 18

10 Philippe Chapleau D Collège Français (Midget Espoir) 17

11 Micky Dunberry A Col. Antoine-Girouard (Midget AAA) 17

12 Jason Lanoue A Collège Français (LHJAAAQ) 20

15 Nicolas Ranno A Col. Esther-Blondin (Midget AAA) 17

16 Maxime Chagnon A Collège Français (LHJAAAQ) 20

17 Vincent Chapleau A Collège Français (LHJAAAQ) 20

18 William Duperron A Collège Français (LHJAAAQ) 18

19 Yanick Chagnon A Collège Français (Midget Espoir) 17

20 Olivier Lefebvre A St-Hubert (Junior AA) 19

22 William Jacques A Collège Français (LHJAAAQ) 20

23 Félix Paré-Poitras A Cégep St-Laurent (Collégial) 18

24 Jérôme Lafond D Coll. Charles-Lemoyne (Midget AAA) 17

25 Sébastien Rhéaume A Lac-St-Louis (Midget Espoir) 17

26 Samuel Sénécal D Collège Français (LHJAAAQ) 20

27 David Tremblay D Collège Français (LHJAAAQ) 19

28 Jonathan Legault D Sherbrooke (LHJMQ) 20

55 Ludovic Karsh D Collège Français (LHJAAAQ) 19

Parmi les joueurs qui ont terminé la saison avec le CF la saison dernière, 10 d’entre eux sont de retour, dont Vincent Chapleau, le meilleur marqueur de l’équipe la saison dernière, ainsi que Maxime Chagnon et Samuel Sénécal. Fait à noter, le CF pourra compter sur non pas une, mais deux paires de frères dans sa formation. Les deux recrues Yanick Chagnon et Philippe Chapleau viennent rejoindre leurs aînés.

Aussi à noter, l’arrivée dans l’équipe du défenseur Jonathan Legault, qui apportera du renfort à la ligne défensive des Longueuillois. Le jeune homme de 6 pieds et 3 pouces a passé les deux dernières saisons dans la LHJMQ, avec Rouyn-Noranda et Sherbrooke.

Les deux derniers matchs préparatoires auront lieu le vendredi le 1er septembre à 19h30, face à Saint-Gabriel-de-Brandon, et le dimanche 3 septembre à 19h, face à Montréal-Est. Les deux matchs seront disputés au Colisée Jean-Béliveau.

Le Collège Français débutera sa 30ème saison le vendredi 8 septembre, à compter de 19h30 au Colisée Jean-Béliveau. Plusieurs invités seront de la partie lors de cette soirée historique. Le CF recevra le Révolution de St-Lazare.

À propos du Collège Français

Évoluant dans la ligue de Hockey junior AAA du Québec, le Collège Français de Longueuil amorce cette année sa trentième saison. Dirigé depuis les débuts par le président, directeur-général et entraîneur-chef Pierre Petroni, le CF a remporté la Coupe NAPA, remis aux champions des séries éliminatoire, à sept reprises. L’équipe dispute ses matchs locaux au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil.