Le Collège Français au premier rang

Crédit photo : Photo: Yves Sansoucy.

(Communiqué) Le Collège Français disputait trois matchs la fin de semaine dernière. Bien que ces matchs étaient contre des équipes de l’autre division, il fallait y voir une opportunité de prendre une avance plus confortable sur le premier rang de la section Martin Saint-Louis.

Le premier match de la semaine s’est déroulé mercredi du côté de Saint-Jérôme, alors que le CF rendait visite aux Panthères, dans un match qui a d’ailleurs été diffusé en direct sur la page Facebook du club. Les Longueuillois voulaient venger le revers que les Panthères leur avaient infligé deux semaines auparavant. Les deux équipes se sont livré un grand match, rempli d’action et même d’un peu d’animosité. Grâce à une solide performance de 1 but et 1 passe de William Duperron, le CF a pris sa revanche en l’emportant 4-2 sur les Jéromiens. Vincent Chapleau, Félix Paré-Poitras et William Jacques sont les autres marqueurs.

Vendredi, l’Arctic de Montréal-Nord s’est amené au Colisée Jean-Béliveau pour y affronter le Collège Français, dans le premier match d’une série aller-retour. Les hommes de Pierre Pétroni ont servi une sévère correction à la formation nord-montréalaise, l’emportant 10-0.

Deux joueurs du CF ont obtenu un tour du chapeau, soit Samuel Sénécal et Vincent Chapleau, ce dernier ajoutant également 3 mentions d’aide. Le capitaine Maxime Chagnon a également obtenu 1 but et 3 mentions d’aide, et la recrue Micky Dunberry a inscrit son premier but dans la victoire des siens. Dea et Paré-Poitras, sont les autres marqueurs. Le CF a dirigé un barrage de 52 tirs sur le gardien adverse Corey Scalia, alors que le cerbère du CF Félix-Antoine Leblond a obtenu son premier blanchissage.

Deux jours plus tard, c’était au tour du CF de s’amener à l’aréna Garon, dans le deuxième match de suite entre les deux équipes. L’Arctic ne voulait pas recommencer le cauchemar de la veille, et les locaux ont montré les dents en début de match, marquant le premier but. Le pointage, en début de troisième période, était seulement de 4-3 pour le CF, mais les Longueuillois ont ensuite pris le contrôle de la rencontre, pour l’emporter 7-3. Chapleau a inscrit 2 autres buts à sa fiche, et les défenseurs Ludovic Karsh et Jonathan Legault ont obtenu trois mentions d’aide chacun. Les autres marqueurs ont été William Jacques, Jason Lanoue, Samuel Sénécal, Maxime Chagnon et Louis-Philippe Dea.

Ce fut une semaine faste pour le premier trio du CF. Vincent Chapleau a ajouté 6 buts et 4 mentions d’aide, portant sa fiche à 39 points, pour trôner au premier rang des marqueurs de la LHJAAAQ. De son côté, Maxime Chagnon monte au 9ème rang de la ligue, grâce à une récolte de 2 buts et 4 mentions d’aide, portant son total de points à 24.

Le Collège Français est maintenant bien installé au premier rang de la division Martin Saint-Louis, avec onze victoires, une défaite, et un revers en prolongation. Il possède maintenant une avance de 8 points sur les Inouks de Granby, et n’a qu’un seul point de retard au classement général sur les Cobras de Terrebonne.

Parlant des Cobras, le CF aura la chance de prendre le premier rang de la Ligue, alors que les Cobras seront les visiteurs au Colisée Jean-Béliveau vendredi soir prochain. Il s’agira du premier affrontement entre les deux équipes depuis la dernière Coupe Fred Page, et le premier duel en LHJAAAQ depuis l’élimination du CF en finale de la Coupe NAPA l’an dernier. Le match débute à 19h30.