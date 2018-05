La collection municipale de Contrecoeur se dévoile jusqu’au 27 mai à la Maison Lenoblet-du-Plessis

Crédit photo : Courtoisie

Le 6 mai dernier, en présence de plusieurs artistes et citoyens, la Ville de Contrecœur inaugurait la toute première exposition de sa Collection d’œuvres d’art à la Maison Lenoblet-du-Plessis. Jusqu’au 27 mai prochain, vous êtes invités à venir découvrir les 37 magnifiques œuvres primées pour cette exposition.

La majorité des œuvres montrées lors de cette exposition sont issues du Programme d’achat d’œuvres d’art. Mis de l’avant par la Ville en 2002, ce programme permet de faire connaître et de valoriser les artistes locaux. Les acquisitions de la Collection de la Ville de Contrecœur ont aussi été marquées par plusieurs donations importantes que vous pourrez découvrir à la Maison Lenoblet. « Démontrant le dynamisme et l’esprit de rassemblement des Contrecœurois, la Collection municipale compte des œuvres collectives remarquables que la Ville ne manque pas d’exhiber dans cette exposition », a souligné lors de ce vernissage Maud Allaire, mairesse de Contrecœur. Rappelons qu’habituellement, la Collection de la Ville, composée de 65 œuvres au total, est exposée de façon permanente dans les édifices municipaux.

Encore cette année, la Ville de Contrecœur souhaite que de nouvelles œuvres s’ajoutent à la collection : « Nous espérons la participation de plusieurs artistes locaux à notre Programme d’achat d’œuvres d’art 2018, dont les modalités seront dévoilées très prochainement », précise la mairesse Allaire. « La Ville de Contrecœur tient à faire connaître et à promouvoir le talent et la créativité d’ici! » conclut-elle. Tous les médiums seront acceptés : peinture, dessin, techniques mixtes, photographie, sculpture, etc.

La Maison Lenoblet-du-Plessis, située au 4752, route Marie-Victorin, est ouverte au public du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h.

Nous vous invitons également les 26 et 27 mai prochains au Symposium – Un fleuve de couleurs organisé dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville de Contrecœur. Venez rencontrer 34 artistes d’ici et d’ailleurs, qui exposeront leurs œuvres au parc Cartier-Richard (derrière la Maison Lenobet-du-Plessis, 4752, route Marie-Victorin).