Collecte de sang à l’ÉNA le mercredi 21 février

Crédit photo : ÉNA

Cet hiver, pourquoi ne pas braver le temps rigoureux pour aller donner du sang à la collecte de sang de l’École nationale d’aérotechnique, le mercredi 21 février, de 10 h à 14 h 30 ?

La collecte aura lieu à l’Agora de l’École, située au 5555, place de la Savane à Saint-Hubert. L’objectif de cet événement est d’accueillir 85 donneurs. Le public est invité à s’y présenter et ainsi poser un geste altruiste d’une valeur inestimable, qui permet d’offrir santé et réconfort aux personnes dans le besoin et de sauver des vies.

Le saviez-vous ?

Mille dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de maintenir la réserve collective de sang à un niveau optimal. Il est également possible de donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année ?

Qui peut donner du sang?

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > Donneurs > Puis-je donner?

Il est important de vérifier si une destination récente de voyage est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou autres virus similaires.

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité.

Donnez du sang. Donnez la vie.

(Source : École nationale d’aérotechnique)