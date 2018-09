Collecte d’appareils électroniques désuets le samedi 20 octobre à l’hôtel de ville de Boucherville

La Ville de Boucherville vous invite à venir déposer vos appareils électroniques désuets le 20 octobre prochain, de 9 h à 14 h 30, dans le stationnement de l’hôtel de ville, situé au 500, rue de la Rivière-aux-Pins. Les appareils ainsi recueillis seront démantelés et leurs composantes seront recyclées.

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) qui battra son plein dans toute la province du 20 au 28 octobre 2018.

À qui s’adresse cette collecte d’appareils électroniques?

La collecte d’appareils électroniques s’adresse aux résidants de Boucherville. Vous devrez présenter une preuve de résidence. Aucuns frais ne seront exigés.

Quels sont les appareils acceptés?

Les appareils électroniques, comme les ordinateurs portatifs ou de bureau, les écrans, les périphériques (numériseurs, imprimantes, etc.), les télécopieurs, les téléphones, les cellulaires, les télévisions, les consoles de jeux, les lecteurs MP3, les lecteurs CD, les lecteurs DVD, les radios et les chaînes stéréo. Pour la liste complète des produits acceptés, visitez recyclerMESelectroniques.ca/qc.

Notez que les appareils ne doivent pas nécessairement être fonctionnels.

Quels sont les appareils refusés?

Les appareils électriques, comme les micro-ondes, les grille-pains, les séchoirs et les laveuses.

Déchargement des véhicules

Vous serez invités à décharger vous-mêmes vos véhicules. Une assistance sera disponible sur place pour vous aider à déplacer les appareils lourds.

Données confidentielles

N’oubliez pas d’effacer les données personnelles et confidentielles de vos appareils avant de les apporter à la collecte. Pour en savoir plus, visitez recyclerMESelectroniques.ca/qc pour consulter la page « Comment effacer les données de votre appareil », sous l’onglet Particuliers, ainsi que la foire aux questions.

L’ARPE-Québec : partenaire de l’événement

Tous les appareils électroniques recueillis lors de cette collecte seront transportés et pris en charge par l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec), organisme de gestion à but non lucratif reconnu par RECYC-QUÉBEC. Ils seront acheminés à des entreprises conformes aux normes en vigueur au Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique.

Points de dépôt permanents : pas besoin d’attendre les collectes!

Il n’est pas nécessaire d’attendre les journées de collectes spéciales pour assurer la récupération de vos appareils électroniques. L’ARPE-Québec a mis en place un réseau de points de dépôt officiels. Les magasins Bureau en Gros et l’écocentre Marie-Victorin, par exemple, font partie de ce réseau, et acceptent de reprendre sans frais les appareils électroniques durant leurs heures d’ouverture. Pour plus d’information, consultez le recyclerMESelectroniques.ca/qc.

Renseignements

Ligne info-environnement : 450 449-8113 • boucherville.ca/collectes

Pour connaître d’autres solutions de récupération : boucherville.ca/bottinrecuperateurs

(Source : Ville de Boucherville)