Collecte des branches retardée d’une semaine à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie annonce que la traditionnelle collecte printanière des branches est retardée d’une semaine en raison des conditions climatiques défavorables.

La date limite pour déposer les branches en bordure de rue est donc repoussée de sept jours dans chacun des secteurs. Le nouvel échéancier est le suivant :

Dépôt des branches au plus tard le

Secteur 2 29 avril

Secteur 1 6 mai

Secteur 13 mai

La Ville offre un service gratuit de ramassage des branches à tous les résidents deux fois par année. Aucune inscription n’est requise.

Les citoyens qui désirent se départir de branches dont le diamètre est inférieur à 13 cm (5 po) doivent les placer en bordure de rue sur leur terrain avant la date limite pour leur secteur, le même que pour l’enlèvement des ordures.

Les branches doivent être disposées en tas, sans attaches, le plus gros diamètre dirigé vers la rue. Des équipes sillonneront toutes les rues de chaque secteur dans les jours suivants afin de les ramasser et les déchiqueter. Il y a un seul passage des équipes dans chaque secteur, d’où l’importance de respecter la date limite pour le dépôt des branches.

Les branches de plus de 13 cm de diamètre ne sont pas admissibles à la collecte mais sont acceptées à l’écocentre Marguerite-D’Youville. Des frais sont alors exigés selon le volume. Pour plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter le site Internet de la Ville.