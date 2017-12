La coalition électrique des élu(e)s de la Rive-Sud visite Blue Solutions à Boucherville

La Coalition a conclu ses activités pour 2017 par une visite à l’usine Blue Solutions à Boucherville, l’une des entreprises pionnières de la Rive-Sud en matière d’électrification des transports. Pour l’occasion, la Coalition était accompagnée d’élu(e)s municipaux représentant les cinq villes de l’agglomération.

« C’est important pour nous de tisser des liens forts avec nos principaux joueurs », se sont exprimés les membres de la Coalition. « Blue Solutions fabrique ici, chez nous, les batteries pour les 4 600 voitures en libre-service à Paris, mais aussi celles de Singapour, Indianapolis, Lyon, Bordeaux et bientôt Los Angeles. C’est tout le génie québécois qui se retrouve aux quatre coins de la planète! Nous sommes ici pour être à l’écoute, mais aussi pour leur démontrer notre soutien. Notre objectif, c’est que quand Blue Solutions parle avec la société mère en France, le Groupe Bolloré, on veut qu’elle soit capable de dire que les élu(e)s ici dans le grand Longueuil sont partenaires de leurs ambitions. Nous avançons tous vers le même objectif : développer les technologies propres et créer chez nous de bons emplois pour faire de l’agglomération un leader mondial. »

Implantée à Boucherville depuis 2006, Blue Solutions développe et fabrique les batteries Lithium Métal Polymère (LMP) des Blue Car électriques, conçues par Bolloré.

Une première année réussie pour la Coalition

La Coalition a profité de sa dernière activité pour faire le point sur sa première année d’activité.

« Ç’a été une très belle année pour la Coalition, ont indiqué les élu(e)s. Nous voulions placer les citoyens au cœur de nos démarches et on peut dire que c’est mission accomplie. La journée d’essai de véhicules électriques, en partenariat avec l’AVEQ, a permis une centaine d’essai routier et environ une soixantaine de personnes sont venues chercher de l’information. La Coalition a également pris position officiellement pour demander aux deux gouvernements d’agir immédiatement sur deux fronts pour encourager et faciliter les déplacements en voiture électrique. On demande que, d’une part, des bornes de recharge rapides soient installées dans les stationnements des immeubles gouvernementaux de la Rive-Sud, et d’autre part, qu’on modifie les deux Codes du bâtiment pour inclure une norme qui exigerait qu’une prise extérieure de 240 volts – essentielle pour l’installation de borne de recharge à la maison – soit obligatoire lors de la construction des nouveaux bâtiments résidentiels. Nous avions également promis d’être à l’écoute de nos entrepreneur(e)s et de les soutenir, et nous sommes fiers de dire que la tournée en ce sens est bien amorcée – et se termine franchement bien pour l’année 2017! »