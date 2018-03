La Coalition demande que l’A-30 soit inscrite comme objectif gouvernemental prioritaire

La Coalition A-30 pour une fluidité durable a fait sa première sortie médiatique il y a seulement quelques jours et, depuis, ses membres ne manquent pas une occasion de rappeler son existence au gouvernement afin d’exiger des actions concrètes et rapides pour soulager la congestion routière et celles-ci devront notamment favoriser le transport collectif, le transport de marchandises, le covoiturage et la circulation de transit.

Le dépôt du budget 2018-2019 du gouvernement du Québec présenté par le ministre des Finances, Carlos J. Leitão, en est un bel exemple puisque la Coalition a salué l’importance accordée à la mobilité et au développement du transport collectif dans le budget et demande à ce que l’autoroute 30 puisse s’y inscrire comme un objectif gouvernemental prioritaire.

« Nous sommes très heureux de voir que la mobilité fait partie des priorités du budget du gouvernement du Québec. Les investissements en transport collectif et les différents programmes annoncés seront certainement bénéfiques pour l’ensemble du Québec et nous nous assurerons qu’ils le seront aussi pour l’ensemble de la population de la Rive-Sud. Nous sommes convaincus qu’ils pourront servir à financer la mise en place de solution durable afin de répondre rapidement au problème de congestion chronique sur l’A-30 », ont déclaré les porte-parole de la coalition par voie de communiqué.

Rappelons que la Coalition est composée d’une soixantaine de municipalités, une vingtaine d’organismes ainsi que plusieurs acteurs de la région et de l’industrie du transport. Le regroupement qui se dit apolitique veut que ce problème soit un enjeu électoral et demande une solution immédiate visant la mise en place d’une voie réservée temporaire sur l’accotement pour les autobus, les véhicules électriques et le covoiturage, entre les autoroutes 10 et 20. Ses membres font valoir qu’une telle mesure a déjà été mise en place à peu de frais sur l’A-25 et aussi sur l’A-10. Ils veulent également que soit mis sur pied dans les meilleurs délais un comité pour trouver des solutions permanentes et durables reliées au transport des personnes et des marchandises.

Accueil favorable du ministre

Au lendemain de la première sortie publique de ce mouvement de pression, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, André Fortin, dit avoir accueilli favorablement la création de la Coalition A30 et qu’il analysera le plan d’action du regroupement lorsque celui-ci lui sera déposé.

Il a rappelé que son Ministère a lancé en février dernier un appel d’offres public afin de réaliser une étude d’opportunité qui permettra de documenter les besoins présents et à venir dans l’axe de l’autoroute 30, en plus de proposer des solutions tant à court terme qu’à long terme pour optimiser les déplacements dans ce corridor stratégique.

Il a ajouté qu’un projet est d’ailleurs inscrit au Plan québécois des infrastructures 2017-2027, dans la catégorie « Projets à l’étude », pour l’amélioration de ce tronçon de l’autoroute 30 entre l’autoroute 20 et le boulevard Matte à Brossard.

« Nous savons que l’autoroute 30 est stratégique pour le développement économique de la Montérégie et pour la réussite de projets majeurs du gouvernement, dont ceux découlant du déploiement de la Stratégie maritime, des pôles logistiques et des zones industrialo-portuaires. Je me réjouis donc de la création de la Coalition A30, puisqu’elle sera à même de proposer des solutions qui viennent du milieu. La bonne nouvelle, c’est que l’étude d’opportunité qui sera lancée dans les prochaines semaines comprendra une consultation du milieu et, en ce sens, le plan d’action de la Coalition A30 servira à définir les meilleures mesures à mettre en place », a mentionné M. Fortin.

Faits saillants

• Les trois quarts des déplacements provenant du territoire de la Montérégie métropolitaine s’effectuent à l’intérieur même de la Montérégie, et principalement en automobile.

• L’autoroute 30 joue un rôle important dans cette dynamique.

• L’accessibilité au futur Réseau express métropolitain (REM) et l’implantation de deux pôles logistiques et de quatre zones industrialo-portuaires (ZIP) dans l’axe de l’autoroute 30 seront considérées comme les besoins prioritaires dans l’étude d’opportunité pour laquelle un appel d’offres public est en cours.

• L’étude tiendra également compte des interventions sur le réseau municipal qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur l’utilisation de l’autoroute 30.

• Le projet, inscrit au Plan québécois des infrastructures 2017-2027, est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique.