Coalition A-30 « Un leadership exceptionnel qui porte déjà fruit » – la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, se réjouit de la décision ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André Fortin, de donner suite aux demandes formulées par la Coalition A-30 concernant l’amélioration de la fluidité de la circulation sur l’autoroute 30.

En présence de la ministre responsable de la Montérégie, Lucie Charlebois et de plusieurs autres députés et élus de la région, le ministre André Fortin a annoncé lundi après-midi la transformation de la voie d’accotement de l’autoroute 30 en une voie réservée pour les autobus d’ici la rentrée en septembre. De plus, la mise en place d’un comité permanent pour identifier d’autres solutions à plus long terme pour faciliter les déplacements, a été confirmée.

« La réponse favorable du Gouvernement envers les revendications de la Coalition démontre que la mobilisation des forces vives de la Rive-Sud a porté fruit. C’est la preuve que lorsque le milieu économique et politique se rassemble autour d’objectifs communs, les résultats sont au rendez- vous et notre région est plus forte », précise Sylvie Parent.

La mairesse tient à remercier tous les membres de la Coalition pour la cohésion dont ils ont fait preuve jusqu’à présent. Elle les invite à maintenir leur mobilisation afin que soient instaurées des solutions durables pour accroître la mobilité des personnes et des marchandises sur l’autoroute 30.

(Source : Ville de Longueuil)