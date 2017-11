La CNESST honore l’usine de production d’eau potable de Longueuil

L’usine de production d’eau potable de Longueuil figure parmi quatre entreprises de la région qui viennent d’être honorées par la CNESST pour avoir pris des mesures visant à favoriser des milieux de travail sécuritaires. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné la semaine dernière ces lauréates des Grands Prix santé et sécurité du travail de la région de Longueuil et du secteur de la Montérégie-Ouest dans la catégorie Innovation. Les initiatives mises en place ont contribué à prévenir des accidents de travail.

Du côté de l’usine de production d’eau potable de Longueuil, la mise en place d’un dispositif, une boîte de contrôle pouvant être déplacée d’un réacteur à un autre, a sécurisé l’entretien du système de nettoyage. Auparavant, les techniciens se trouvaient à improviser une méthode qui consistait à retirer le cadenas du réacteur, à actionner à distance le système de nettoyage et à parcourir un étage pour vérifier si le système était en bonne position pour l’entretien, le tout en travaillant sous tension!

En route vers la finale nationale

En plus d’être couronnés dans la région de Longueuil, les lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2018.

Le concours des Grands Prix santé et sécurité du travail est organisé chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Il vise à reconnaître des démarches et des projets mis en œuvre par des employeurs et des travailleurs dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les prix décernés mettent en lumière des gens qui ont à cœur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.