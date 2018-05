La CNESST a souligné le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a souligné le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail la fin de semaine dernière.

Les accidents du travail ont de nombreuses conséquences, non seulement pour le travailleur lui-même, mais aussi pour tout son entourage. Parents, conjoint, enfants, amis, employeurs, collègues : tout le monde en souffre.

Bilan statistique 2017

Dans la seule région de Longueuil, 16 travailleurs ont perdu la vie, soit 1 lors d’un accident du travail et 15 des suites d’une maladie professionnelle en 2017. Au cours de cette même année, près de 6 080 personnes ont été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans l’ensemble du Québec, en 2017, 62 personnes ont perdu la vie lors d’un accident du travail. Cela correspond à 18 décès accidentels de moins qu’en 2016. De plus, 168 décès liés à des maladies professionnelles ont été acceptés, soit une augmentation de 31 cas par rapport à 2016. Ce sont donc 230 décès au total qui ont été acceptés en 2017.

Par ailleurs, toujours en 2017, 86 223 personnes ont subi un accident du travail, ce qui représente 236 accidents par jour. De plus, 9 912 travailleurs ont été victimes d’une maladie professionnelle. Au total, 96 135 lésions professionnelles ont été acceptées, ce qui représente une augmentation de 5 721 cas par rapport à 2016.

Il demeure que beaucoup de progrès a été accompli au fil des ans pour améliorer le bilan des accidents du travail. Pour continuer sur cette voie, tous les acteurs des milieux de travail doivent poursuivre leurs efforts afin d’offrir des environnements de travail toujours plus sains et sécuritaires.

La clé de la prévention des accidents du travail, qu’ils soient mortels ou non, est une bonne prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de travail, combinée aux actions concertées de la CNESST et de ses partenaires.

(Source : CNESST)